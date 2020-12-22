Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden öperek vedalaştılar, cenazedeki herkes korona oldu

Yaklaşık iki hafta önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının hızla arttığı kentlerden biri olarak açıkladığı Adana’da, özellikle hastanelerde yoğunluklar yaşanırken, valilik de tedbirlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki risk haritası neredeyse tamamen ‘yüksek riski’ simgeleyen kırmızı rengine bürünürken kentte sadece mezarlıklar risksiz bölge olarak kaldı.

HARİTA YAVAŞ YAVAŞ YEŞİLE DÖNDÜ

Türkiye genelinde belirli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaların ardından ise kentteki risksiz bölgelerde artışlar oldu. HES mobil uygulamasındaki koronavirüs risk haritasında kırmızı rengin yoğun olduğu bölgelerde kısmen de olsa yeşil rengin arttığı görüldü.

İnsanların vaka sayılarının artmasının ardından bir süre korktuklarını ama son günlerde yeniden rehavete kapıldıklarını söyleyen Aysel İdiş, kentte genel anlamda kurallara uyulmadığını, maske takan birçok kişinin burunlarının altına takarak gezdiğini söyledi.

Cenaze, düğün gibi kalabalık ortamların hala sıkça yaşandığını belirten İdiş, "Arkadaşımın ailesinden biri koronavirüsten öldü. Adam gömülmeden önce öperek vedalaşmışlar. Sonra hepsi koronavirüse yakalandı. Yani gerçekten fıkra gibi. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.