HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

13.01.2021 11:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana'da fuhuş şebekesine operasyon: 13 gözaltı

Adana'da fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 13 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden birinin yüzünü iki maske ile gizlemesi dikkat çekti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, kentte kadınları fuhşa zorlayan, fuhşa aracılık yapan ve yer temininde bulunan fuhuş şebekesini deşifre etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şebekeye üye oldukları öne sürülen 13 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından ekipler, şafak vakti 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yüzlerini kıyafetleriyle kapattı. İçlerinden biri ise yüzünü kapatmak için iki maske kullandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli olduKendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

İzmir'deki 'siyanürlü cinayet'de yeni gelişme!

Siyanürle anne ve babasını öldürmüştü

Demirtaş ve eşi hakkında çirkin paylaşım yapan sanık hakim karşısına çıktı

Paylaşımları sonrası ilk kez hakim karşısına çıktı

Ankara'da kar yağışı başladı! Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili peş peşe uyarılar geliyor

Ankara'da kar yağışı başladı!

Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır? İşte aşı randevu sisteminin detayları

Koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır?

Karaman'da kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu

Kendisini vuran kocasını görüntülemişti! İstenen ceza belli oldu

Erzurum'da köylüler kar için hep birlikte dua etti

Köylüler hep birlikte böyle dua etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.