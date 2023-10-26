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  4. Adana'da garip olay! Oğlu öğrenciyi ısırdı, babası öğretmeni darp etti

Adana'da garip olay! Oğlu öğrenciyi ısırdı, babası öğretmeni darp etti

26.10.2023 17:24 | Son Güncelleme:
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Adana’da okulda arkadaşını ısıran öğrenciyi uyaran öğretmen, veli tarafından okulda feci şekilde darp edildi. Öğretmen hastaneye kaldırılırken veli gözaltına alındı.

Adana'da garip olay! Oğlu öğrenciyi ısırdı, babası öğretmeni darp etti

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesinde 25 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre Edebali İlkokulunda bir öğrenci, öğretmen G.S.’nin sınıfındaki öğrenciyi ısırarak yaraladı. Bunun üzerine öğretmen çocuğu uyardı. Bu durumu öğrenen çocuğun babası okula gelerek ders olduğu sırada güvenlik olmasına rağmen öğretmeni darp etti.

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Öğretmenlerin araya girmesi üzerine veli uzaklaştırılırken kadın öğretmen hastaneye kaldırıldı. Veli M.A.K. gözaltına alındı. Şüpheli veli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Adana babası oğlu

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