HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da gizli bölmeli kaçak hastane! Sahte doktorlar gözaltına alındı

Adana'da gizli bölmeli kaçak hastane! Sahte doktorlar gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2020 10:32 | Son Güncelleme

Adana polisi yaptığı çalışma sonucunda gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkardı. Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına aldı.

Adana'da gizli bölmeli kaçak hastane! Sahte doktorlar gözaltına alındı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahısların kaçak hastane kurdukları, insanları muayene edip ilaç verdikleri bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine hastaneye baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak hastanede çalışan sahte doktorlar gözaltına alındı.

Ayrıca kaçak hastanede çalışma başlatan polis, ön tarafı ilaç dolabı olan gizli bir bölme buldu.

a1142bbc-c2ec-4674-9a41-f8913db13c04

İlaç dolabını iten polis, dolabın dönmesi sonucu arka tarafa girildiğini tespit edip burada kaçak ilaçlara ulaştı. Kaçak hastaneyi işleten Muhammed A. (36), Kefa Şeyh M. (44), Shadi Alahmad A. (44) gözaltına alındı.

İlaçlara el konulurken, 3 sahte doktor sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

46efc1ed-ac46-4328-b0aa-5d214145734a

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan binaGören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina
Sığırcık kuşlarının dansı büyülediSığırcık kuşlarının dansı büyüledi
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kaçak hastane

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Dünyaya koronavirüs uyarısı: Hazırlıklı olun

Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı

Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Evinden PKK'lı terörist çıkan HDP'li vekil hakkında flaş karar

Evinden PKK'lı terörist çıkan HDP'li vekil hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Dünyanın ilgisini çeken ırk! "Eksi 45 dereceye dayanıklı"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soba kapağıyla hurdacıyı öldüren sanığa müebbet! İfadesi ortaya çıktı

Hurdacı cinayetinde ifadeler ortaya çıktı

Kardüz Yaylası’nda kar kalınlığı evlerin boyuna yaklaştı

Drone ile görüntülendi! Evlerin boyuna yaklaştı

İstanbul'da sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Burdur Gölü alarm veriyor

'Kuruyup gittiğine seyirci kalmayalım'

Sultangazi'de korku dolu anlar: Mahallenin trafosu alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

Aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Korkunç! Aracında bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.