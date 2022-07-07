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Adana'da hareketli dakikalar: Özel harekat devreye girdi! Komşusunun evini ateşe verip kendisini yakmaya kalktı

07.07.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da korku dolu anların yaşandığı bir olay meydana geldi. 39 yaşındaki psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem B., elektrik faturasını ödeme konusunda komşusu Emine Ş. (26) ile tartıştı. Bunun üzerine Meryem B. komşusunun evini tutuşturucu jelle ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken Meryem B. ise evinin kapısını kilitledi ve kendisini yakacağını söyledi. Özel hareket polislerinin devreye girdiği olayda Meryem B. operasyonla gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü.

Adana'da hareketli dakikalar: Özel harekat devreye girdi! Komşusunun evini ateşe verip kendisini yakmaya kalktı

Dehşete düşüren olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem B., karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. ile ortak sayaçta kullandıkları elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.’nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.’nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

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OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi. Müzakereci polis kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi.

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Bu sırada Meryem B. evin çatısına çıkıp, komşularına hakaretlerde bulundu.

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Sokakta güvenlik önlemi alan ekipler, manivela ile Meryem B.’nin evinin kapısını kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana komşu
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