Adana'da husumetlisi kapıya dayanan şahıs dama çıkıp intihara kalkıştı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1647 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre H.K. evinde otururken husumetli olduğu bir şahıs evin önüne geldi. H.K. ise bunun üzerine eline bıçağı alıp aşağı indi ve husumetlisiyle tartıştı.

Husumetli şahsın evin önünden ayrılmasının üzerine sinir krizi geçiren genç adam 2 katlı evin damına çıkıp bıçakla kendisine zarar verdi ve intihara kalkıştı. Husumetlilerine de tehditler savuran H.K.’nın durumunu görenler olayı polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisleri gören H.K. bu seferde damda bulunan taşları aşağı atmaya başladı.

HUSUMETLİSİ DE KARŞI DAMDAN TEHDİTLER SAVURDU

Bu sırada H.K.’nın husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişi de karşı evin damından genç adama tehditler savurdu. Polisin araya girmesiyle tehditler savuran husumetli geri evine döndü. Ayrıca H.K.’nın aşağı atlama ihtimaline karşı da olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarak önlem aldı.

Sürekli tehditler savurup husumetlilerine küfür eden H.K.’nın damın kenarındaki duvara oturup sigara içmesi de dikkat çekti.