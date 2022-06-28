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  4. Adana'da ilginç olay! "Sürekli kaza yapıyorum" diyerek gülmeye başladı

Adana'da ilginç olay! "Sürekli kaza yapıyorum" diyerek gülmeye başladı

28.06.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ilginç bir olay meydana geldi. Geri manevra yaparken şarampolü fark etmeyen sürücünün otomobili askıda kaldı. Yaşanan aksilik sonrası konuşan şahıs, "Sürekli kaza yapıyorum. Daha önce de sulama kanalına düştüm" diyerek gülmeye başladı.

Adana'da ilginç olay! "Sürekli kaza yapıyorum" diyerek gülmeye başladı

Edinilen bilgiye göre, kaza Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Kürşat Güneş isimli vatandaş, kullandığı 01 ADH 113 plakalı otomobille sokakta geri manevra yaptığı sırada belediyenin yapımını sürdürdüğü yolun kenarındaki şarampole düşerek askıda kaldı.

Kaza sonrası Güneş ve yanındaki iki arkadaşı araçtan yara almadan çıktı. Olayın yaşandığı ve yapım çalışmasının sürdüğü yolda önlem alınmadığı görüldü.

"SÜREKLİ KAZA YAPIYORUM" DİYEREK GÜLMEYE BAŞLADI

Öte yandan, Güneş’in geçen yıl kullandığı araçla merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Mavi Bulvardaki sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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Güneş, sürekli kaza yaptığını söyleyerek, "Geçen yılda sulama kanalına düştüm. Bana bir şey olmadı. Şimdi de hiç fark etmedim, geri gelirken düştüm. Yine bir şey olmadı" diyerek güldü.

Trafik polisi kazayla ilgili çalışma başlattı. Otomobil çekiciyle askıdan kurtarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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