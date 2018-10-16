Adana’da ilginç olay! ‘Tabanca senin' diye birbirlerini suçladılar

Adana’nın Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi Ferit Celal Güven Caddesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, arka ve ön plakalı sökülmüş bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilmeyen araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından Hırsızlık Büro Amirliği polisleri aracı kıskıvrak yakaladı.

‘TABANCA SENİN’

Polis ekipleri, şahısları araçtan indirirken, araçta arama yaptı. Ön koltuğun altında polis yaptığı aramada bir tane ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 6 kişi, ilk önce tabancanın kendilerine ait olmadığını söyledi daha sonra ise ‘tabanca senin’ diyerek birbirlerini suçlamaya başladı. Şahıslarda yapılacak parmak izi sonrasında tabancanın kime ait olduğu belirlenecek. Şahıslar gözaltına alınarak 5 Ocak Polis Merkezi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma açıldı. (İHA)

