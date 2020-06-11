HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da işkence gördüğü iddia edilen kadın, operasyonla kurtarıldı

Adana'da işkence gördüğü iddia edilen kadın, operasyonla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 19:47 | Son Güncelleme

Adana'da polis, bir evde alıkonulup işkence yapıldığı öne sürülen kadını düzenlenen operasyonla kurtardı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da işkence gördüğü iddia edilen kadın, operasyonla kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde S.N'nin (28) alıkonulduğu ihbarını alan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Polis, genç kadını evin bir odasında yaralı halde buldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve çok sayıda kesici alet yarası bulunan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kadını alıkoyup işkence uyguladığı ileri sürülen firari zanlıyı bölgede yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

(AA / DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
Dikkat çeken sözler: Koronavirüs bulaştırmak için özel gayret sarf ettilerDikkat çeken sözler: Koronavirüs bulaştırmak için özel gayret sarf ettiler
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Çorum'da 'aslan' korkusu! Tüfek ve dürbünlerle arıyorlar

Çorum'da 'aslan' korkusu! Tüfek ve dürbünlerle arıyorlar

Sinirden deliye döndü! Kavga karakolda bitti

Sinirden deliye döndü! Kavga karakolda bitti

Cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

Cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

Sivas'tan çok acı haber! Cesetlerine ulaşıldı

Sivas'tan çok acı haber! Cesetlerine ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Diğer Haberler
CHP, yeni infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP'den AYM'ye ikinci 'infaz' başvurusu

Son dakika: Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

Son dakika: Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

Dikkat çeken sözler: Koronavirüs bulaştırmak için özel gayret sarf ettiler

Dikkat çeken sözler: Koronavirüs bulaştırmak için özel gayret sarf ettiler

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Boğazını kesti

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Boğazını kesti

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.