Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evde eşi Sezer Ç. (24) ile tartışan Melike Ç. (21), bir süre sonra eşinden kaçmaya başladı.

Yaklaşık 20 metre evden uzaklaşan kadın, Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta elektrikli bisikletle peşinden gelen eşi tarafından bıçaklandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Melike Ç., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 4 bıçak yarası bulunan genç kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Melike Ç.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

ZANLI YAKALANDI

Olay yerinde aracını bırakıp yaya olarak kaçan Sezer Ç, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Genç çiftin, 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA / DHA)