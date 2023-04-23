Adana'da kahreden olay! Çatışmanın ortasında kaldı: Annesinin kucağındaki bebek kurşunların hedefi oldu

Adana'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sırasında yoldan geçen bir annenin kucağında bulunan 1 buçuk yaşındaki çocuğa kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamazken, olayda 7 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup cadde ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İki grubun birbirlerine ateş açtığı anda yoldan geçen bir annenin kucağında bulunan çocuğa kurşun isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye götürüldü. İhbar üzerine de olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı çatışmada yaralandığı belirlenen 7 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

