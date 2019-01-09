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Adana'da kar şaşkınlığı! Yıllar sonra bir ilk

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 07:39 | Son Güncelleme

2015 yılından bu yana kar yağmayan Adana'nın şehir merkezinde yıllar sonra bir ilk yaşandı. Şehir merkezinde oturanlar camdan dışarı baktıklarında kar yağışını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sıcaklıkların 2 dereceye düştüğü şehirde yaklaşık 10 dakika boyunca kar yağdı.

Vatandaşlar 4 yıl sonra gelen sürprizin şaşkınlığını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler. En dikkat çekici karelerden biri ise bir vatandaşın aracının üzerinde biriken karı kullanarak yaptığı kardan adam oldu.

Adana’ya kar yağdı

Adana’da 2015 yılından sonra şehir merkezinde kar yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren kar yağışını ardından yerini yağmura bıraktı. Termometreler 2 dereceyi gösterdiği sırada yağmurla karışık yaklaşık 10 dakika boyunca yağan kar, yerini kısa süreli yağmura bıraktı.
Şehir merkezinde 4 yıl sonra kar yağışı gören Adanalılar, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım ise bir kişinin aracının üzerinde kardan adam yapması oldu.
Sosyal medya üzerinden kar yağışını paylaşan bir vatandaş ise görüntüleri çektiği sırada, 'Oğlum bu beyaz yağmur mu' diyerek şaşkınlık içerisinde karın yağmasını izledi.
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Anahtar Kelimeler:
adana kar

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