Adana'da kar şaşkınlığı! Yıllar sonra bir ilk

Vatandaşlar 4 yıl sonra gelen sürprizin şaşkınlığını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler. En dikkat çekici karelerden biri ise bir vatandaşın aracının üzerinde biriken karı kullanarak yaptığı kardan adam oldu.

Adana’ya kar yağdı

Adana’da 2015 yılından sonra şehir merkezinde kar yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren kar yağışını ardından yerini yağmura bıraktı. Termometreler 2 dereceyi gösterdiği sırada yağmurla karışık yaklaşık 10 dakika boyunca yağan kar, yerini kısa süreli yağmura bıraktı.

Şehir merkezinde 4 yıl sonra kar yağışı gören Adanalılar, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım ise bir kişinin aracının üzerinde kardan adam yapması oldu.