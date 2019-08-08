Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kardeşi vurduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Göl Mahallesi'nde 28 Temmuz Pazar günü meydana geldi. Vedat E.(26) ile Muhammet E.(22) Çatalan Köprüsünde bir süre eğlenip daha sonra yola çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖRDÜ

Bu sırada iddiaya göre, Muhammet E. bir eğlence mekanının önünde eski sevgilisi G.U.'yu gördü. Muhammet E., G.U.'ya seslenerek "burada ne yapıyorsun gel gidelim" diyerek otomobiline davet etti.

'YANIMDAKİ KADINI NASIL ÇAĞIRIRSIN'

Bu sırada genç kızın yanında bulunan Ali D. (29) "Yanımdaki kadını nasıl çağırırsın" diyerek Muhammet E. ile tartışmaya başladı. Kavgaya Muhammet E.'nin yanındaki Vedat E. de katıldı. İki şahıs Ali D.'yi darp etti. Araya giren vatandaşlar kavganın büyümesini önledi. Taraflar olay yerinden ayrıldı.

Muhammet E. bir süre sonra ise G.U.'yu Adnan Menderes Bulvarında eğlendiklerini söyleyerek oraya götürdü. Bu durumu duyan Ali D., yanına kardeşi Gökhan D. (24) ve arkadaşı Sergen Ç.'yi (23) alarak Adnan Menderes Bulvarına gitti.