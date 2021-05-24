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  4. Adana’da köprü korkuluklarına çarpan otomobil alev alev yandı

Adana’da köprü korkuluklarına çarpan otomobil alev alev yandı

24.05.2021 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köpründen otomobiliyle geçen sürücüsü direksiyon hakimiyetin kaybedince demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bir anda yangın çıktı, sürücü ve yanındaki kişi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Adana’da köprü korkuluklarına çarpan otomobil alev alev yandı

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü Çatalan Doğu Köprüsünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre A.K kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil köprünün demir korkuluklarına çarptı. Ardından otomobilde yangın çıktı. Yoldan geçen bir taksi sürücüsü aracından inerek araç içerisinde sıkışan A.K.’yı araçtan çıkarttı.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Araç içindeki Halim Ş. ise kendi çabalarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine, Halim Ş. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının vücudunun çeşitli yerleri yanarken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. (AA)

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