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Adana'da korkunç gece! Otomobilini vermedi diye kafasına balta sapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 07:24 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi otomobilini kullanmak için kendisine vermeyen kuzeninin kafasına balta saplayarak yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumali K., kuzeni olan Hüseyin K.’den kullanmak için otomobilini istedi.

Kuzenini öldürdü, hırsını alamayınca...

Hüseyin K. otomobilde yakıt olmadığını veremeyeceğini söyleyince, Cumali K. bir anda öfkelendi. Bunun üzerine eline aldığı balta ile Cumali K. kuzeni Hüseyin K.’nin kafasına sapladı.Daha sonra hıncını alamayan Cumali K. kuzeninin otomobiline de balta ile zarar verdi.
Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hüseyin K.’yi hastaneye kaldırdı. Hüseyin K. tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan Cumali K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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adana balta cinayet

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