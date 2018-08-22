Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi'nde Fatma Ö, 4 yaşındaki oğlu Yiğit Çınar Ö. ile öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine, emniyet güçleri kayıp anne ve oğlunu bulmak için araştırma başlattı. Öte yandan, belediye hoparlöründen de anne ve oğlunu görenlerin durumu polise bildirmeleri istendi.

ANNE MEZARLIK YAKININDA BULUNDU

Emniyet güçleri, bir süre sonra anne Fatma Ö'yü Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınında buldu. Kendisine zarar vermeye başlayan kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İNŞAAT SAHASINDA CESEDİNİ BULDU

Bu arada, bir vatandaş, Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'ndaki inşaat sahasında yerde hareketsiz yatan bir çocuk gördü. Vatandaşın kendi aracıyla Fatma Ö'nün kaldırıldığı hastaneye götürdüğü çocuğun ölmüş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada yaşamını yitiren çocuğun aynı hastanede tedavisi süren Fatma Ö'nün oğlu Yiğit Çınar Ö. olduğunu tespit etti.

Emniyet ekipleri, çocuğun bulunduğu inşaat sahasında inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA)

