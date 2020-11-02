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Adana'da korkunç olay! 8’inci kattaki evinin balkonundan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 07:58 | Son Güncelleme

Adana’da kızıyla birlikte yaşayan 78 yaşındaki 8’inci katta oturduğu evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Adana'da korkunç olay! 8’inci kattaki evinin balkonundan düştü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kızıyla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Selek (78) sabah saatlerinde balkona çıktı. Selek, balkonda dengesini yitirerek 8’inci kattan zemine çakıldı.

Komşular durumu fark etmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti.

Yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(İHA)

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