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Adana'da korkunç olay! 'Beni sattı, ben de öldürdüm'

27.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen olayda arkadaşı İsmet Köse'yi öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyete götürülen İlker T., ifadesinde, “İsmet, cezaevinden arkadaşım olur. Beni kavga ettiği kişilerin yanına tek başıma gönderdi. O beni sattı, bu nedenle vurdum” dedi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da korkunç olay! 'Beni sattı, ben de öldürdüm'

Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Eylül günü saat 06.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle sokağa gelen İsmet Köse (27), buluştuğu 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Köse, sırtına ve kalçasına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 boş kovan ve şüphelilerin kaçarken attığı tabancayı ele geçirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti, Köse’nin cezaevinde tanıştığı arkadaşı İlker T.’nin (27) işlediğini, kavgaya Zeki Can B. (18) ve Mehmet Yasin D.’nin (24) de karıştığını tespit etti. Bir süre önce oturduğu sokaktaki komşularıyla tartışan Köse’nin, çıkan kavgaya İlker T.’yi de çağırdığı öğrenildi. Daha sonra Köse’nin, barışmak isteyen komşularının yanına İlker T.’yi tek başına gönderdiği, bu nedenle de aralarında husumet başladığı ortaya çıktı. Olay günü ise iki arkadaşın sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerini tehdit ettikleri belirtildi.

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''BENİ SATTI''

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, İlker T.’yi teyzesinin Sarıçam ilçesindeki evine giderken sokakta, diğer şüphelilerin ise adreslerine düzenlenen baskınlarda yakaladı. Emniyete götürülen İlker T., ifadesinde, “İsmet, cezaevinden arkadaşım olur. Beni kavga ettiği kişilerin yanına tek başıma gönderdi. O beni sattı, bu nedenle vurdum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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