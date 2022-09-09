HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da korkunç olay! Doğum yapmaya gitti, oğlunun anlattıkları kabusu yaşattı: Eve başka kadınlar getirdi

Adana'da korkunç olay! Doğum yapmaya gitti, oğlunun anlattıkları kabusu yaşattı: Eve başka kadınlar getirdi

09.09.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Emre K. iddiaya göre ayrılmak isteyen sevgilisi Fatma G.'yi darp etti sonrasında ise evdeki eşyaları ateşe verdi. Emre K.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren Fatma G., ''Bana uyuşturucu verdi, tecavüz etti. Hamile kaldım. Doğum yapıp eve döndüğümde diğer çocuğum benden korkmaya başladı. Emre'nin eve başka kadınlar getirdiğini ve uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Ona, 'Eğer annene bir şey söylersen, seni yakarız' demiş. Ne olur, beni kurtarın'' diyerek gözyaşı döktü.

Adana'da korkunç olay! Doğum yapmaya gitti, oğlunun anlattıkları kabusu yaşattı: Eve başka kadınlar getirdi

Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Fatma G., dini nikahla birlikte yaşadığı Ali U. (34) 'uyuşturucu ticareti' suçundan cezaevine girince oğlu D.E.'ye tek başına bakmaya başladı. Bu süreçte Fatma G., geçen yıl restoranda tanıştığı Emre K. ile sevgili oldu. Çift, daha sonra birlikte yaşamaya başladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Emre K., iddiaya göre, sürekli tartıştığı Fatma G.'yi darbedip, vücudunda sigara söndürdü.

'AÇ KALDIĞIMIZ GÜNLER OLDU’

Geçen ay Emre K.’den bir çocuk dünyaya getiren Fatma G., dün sabah ona ayrılmak istediğini söyledi. Çıkan kavgada Emre K., Fatma G.'yi dövüp, evdeki koltuk süngerleri ile perdeleri ateşe verdi. Camları da kıran Emre K., kaçtı. Kendi imkanları ile alevleri büyümeden söndüren Fatma G., durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Screenshot_10

''TECAVÜZ ETTİ''

Emre K. ile tanıştıktan sonra kötü günlerin başladığını anlatan Fatma G., "Bana platonik olarak aşıktı ancak ben arkadaş olarak kalmak istedim. Sonra bana uyuşturucu verdi ve başımdan bir tecavüz olayı geçti. Hamile kaldım ve bunu 1,5 ay sonra öğrendim. Benim ve oğlumun kimliğini çaldı, cep telefonumu götürdü. Evde altınlarım vardı, alıp başkalarına verdi. Aç kaldığımız günler oldu" dedi.

Screenshot_11

'NE OLUR, BENİ KURTARIN'

Doğum yapıp, eve döndükten sonra oğlunun kendinden korkmaya başladığını belirten Fatma G., “Oğlum benden kaçıyordu. Ne olduğunu sorduğumda; Emre'nin eve başka kadınlar getirdiğini ve uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Ona, 'Eğer annene bir şey söylersen, seni yakarız' demiş. Bugün de 'Seninle birlikte olmak istemiyorum. Artık benden ve çocuklarımdan uzak dur' dedim. Sonra sinirlenip, evi yaktı. Artık bu adamdan kurtulmak istiyorum. Ne olur, beni kurtarın" diyerek gözyaşı döktü.

Screenshot_12

Screenshot_13

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat
Flaş gelişme! Tamamı serbest bırakıldıFlaş gelişme! Tamamı serbest bırakıldı
Putin isyan etmişti! Erdoğan'dan net mesajPutin isyan etmişti! Erdoğan'dan net mesaj
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Gözler o tarihe çevrildi, Erdoğan duyuracak

İlber Ortaylı anlattı: İsmini kullanmayabilir

İlber Ortaylı anlattı: İsmini kullanmayabilir

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

Gözler Türkiye'ye döndü! Sipariş yağıyor... 19 kat arttı

Gözler Türkiye'ye döndü! Sipariş yağıyor... 19 kat arttı

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

İlginizi Çekebilir

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Olmaz olsun böylesi: Yemek değil adeta zehir

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

Columbia ayakkabı mega indirimde! 3400 TL'ye düştü! Bu fırsat kaçmaz

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.