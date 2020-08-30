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  4. Adana'da korkutan orman yangını! Havadan böyle görüntülendi

Adana'da korkutan orman yangını! Havadan böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 21:14 | Son Güncelleme

Adana'nın Karaisalı ilçesi Yerköprü mevkiindeki orman yangını devam ederken, havanın kararması nedeniyle helikopter ile yapılan müdahaleye ara verildi.

Adana'da korkutan orman yangını! Havadan böyle görüntülendi

İlçeye bağlı Yerköprü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle 17.45 sıralarında orman yangını çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

Yerleşim yerinin uzağındaki kayalık kesimde devam eden orman yangınına 25 arazöz, 6 iş makinesi, 13 su tankı ve 150 personel ile müdahale ediliyor.

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Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın büyüklüğü henüz açıklanmadı.

Müdahalenin karadan devam ettiği ancak bölgenin kayalık olduğu için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. (DHA)

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