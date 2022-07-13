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Adana'da 'kütüphanede namaz kılma' tartışması: Tepki toplayan olay hakkında Belediye Başkanı Karalar'dan açıklama geldi

13.07.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir öğrenciyle kütüphane görevlileri arasında 'namaz kılma' tartışması yaşandı. Kütüphanede namaz kılan öğrencileri görevliler uyarınca öğrenci tepki gösterdi. Görevliler ise kendilerine verilen talimatı ilettiklerini dile getirdi. Sosyal medyada da tepki toplayan olayın ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar görevli personel hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Adana'da 'kütüphanede namaz kılma' tartışması: Tepki toplayan olay hakkında Belediye Başkanı Karalar'dan açıklama geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde bir öğrenci, kütüphanenin ders çalışılmadığı ve boş olduğu belirtilen bir yerinde namaz kıldı. Belediye personeli kütüphane görevlisi, öğrenciyi namaz kıldığı için uyararak orada namaz kılamayacağını söyledi.

"BİZE VERİLEN TALİMAT BU ŞEKİLDE"

Öğrenci, kendisini uyaran görevliye "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" şeklinde karşılık verdi. Kütüphane görevlisi öğrencinin bu sorusunu "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıtladı.

Bunun üzerine öğrenci, kütüphane görevlisine şöyle karşılık verdi:

"Buraya mescit yapılmamış, boş bir alan da yok, buna rağmen burada namaz kılamıyor muyum? Buranın yönetimine de soruyorum? Bu nasıl bir anlayış? Namaz kıldım diye zorlarına mı gitmiş?"

Kütüphane görevlisi ise "Buranın yönetimi ile alakalı ben bir personelim" diyerek kendisine verilen talimatları ilettiğini ve bu şekilde bilgi geldiğini ifade etti.

"KOMPLO SİYASETİ YAPANLARA KARNIMIZ TOK"

Tartışma anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılıp olayın tepki toplamasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilgili personel hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karalar şu ifadeleri kullandı:

"İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
kütüphane
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