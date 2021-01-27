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Adana’da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

27.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Adana’da mezarlıkta karnından tüfekle vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin Hidayet A.'ya ait olduğu belirlenirken, intihar ihtimali üzerine duruluyor.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na sabah saatlerinde kabir ziyaretine gelenler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerce yapılan incelemede 30 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Tüfekle karnından vurulduğu belirlenen erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin yanında av tüfeği, içki şişeleri ve otomobil kontak anahtarı bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

BABASININ MEZARI BAŞINDA ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan sabah saatlerinde bulunan cesedin, Hidayet A.'ya (26) ait olduğu belirlendi. Hidayet A.'nın yanında ölü bulunduğu mezarın ise 2006 yılında hayatını kaybeden babası Mehmet A.'ya ait olduğu tespit edildi.

İntihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Hidayet A.'nın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla netlik kazanacak.

(DHA)

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