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Adana'da otomobiliyle drift yapan sürücü bekçiye çarptı

24.05.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücü drift yaptığı sırada devriye görevindeki bekçiye çarptı. Kazada bekçi yaralanırken, kaçan şüphelinin kullandığı otomobil ise park halinde bulundu. Olayla ilgili 3 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da otomobiliyle drift yapan sürücü bekçiye çarptı

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Kıyıboyu caddesinde devriye görevi yapan bekçilere, sürücüsü belli olmayan otomobil çarptı.

Bekçiye çarpan sürücü daha sonra park halindeki otomobile de çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

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BEKÇİNİN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bekçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARK HALİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobil park halinde bulundu. Ekipler olayla ilgili 3 şüphelinin ifadesini almak için polis merkezine götürdü. (DHA)

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trafik kazası Adana

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