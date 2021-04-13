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Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

13.04.2021 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, özel harekat timleri ilk önce söz konusu şüphelilerin evlerinin olduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri şüpheli kişilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Şüpheliler özel harekat polisleri tarafından ellerine kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

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Adana DEAŞ

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