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  4. Adana'da sıcaktan bunalan atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler

Adana'da sıcaktan bunalan atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler

01.07.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye çıktığı Adana’da iki kişinin sıcaktan bunalan atı Seyhan Nehri'ne girdirip serinletmesi dikkat çekti.

Adana’da son bir haftadır aşırı sıcakların hissedilmeye başladığı Adana’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı 37 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 55 civarında ölçüldü. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye çıkmasıyla hem insanlar hem de hayvanlar sıcaktan etkilendi. Kentte iki kişi sıcaktan bunalan yük taşımada kullandıkları atı, Seyhan Nehri’nde serinletti. Arabasından ayırdıkları atı bir süre nehirde gezdiren vatandaşlar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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