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Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 7 kişi yaralandı

03.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 7 kişi yaralandı

Adana'da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 4'ü kadın 7 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde aynı sokakta yaşayan 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada Ayhan, Ali, Hüsne ve Müjde Yalyanç ile Ali Kıran, Zübeyde Kıran ve Emine Mamir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ile özel harekat ve terör ekibi sokakta güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandıkları iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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(AA)

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