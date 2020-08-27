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Adana'da sokak ortasında bıçak yaraları olan bir kişi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 07:59 | Son Güncelleme

Adana’da, sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olan bir kişi bulundu. Polis, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının kan kaybını önlemek müdahale etti.

Adana'da sokak ortasında bıçak yaraları olan bir kişi bulundu

Olay, saat 00.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yerde yaralı halde yatan birini görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen polis ekipleri, yerde yaralı halde yatan Emre C.’in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti.

Polis, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı Emre C’in kanamasını önlemek için bacağında bulunan yarayı kemer ile sıkarken bilek kısmındaki kesiğe de bezle tampon yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

afdsv

(İHA)

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