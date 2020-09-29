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Adana'da sokak ortasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 22:40 | Son Güncelleme

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Adana'da sokak ortasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi 3903 sokakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Metehan K. ile Yusuf A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek yerini silahlı kavgaya bıraktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Metehan K. pompalı tüfekle Yusuf A.’ya ateş açarken, Yusuf A. da tabanca ile ona karşılık verdi. Karşılıklı açılan ateşler sonucunda, Metehan K. boynundan Yusuf A. ise vücudunun çeşitli yerlerinden saçma ile yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Metehan K.’yı özel bir hastaneye Yusuf A.’yı ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Metehan K. özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metehan K.’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yusuf A.’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Polis, hayatını kaybeden Metehan K.’nın kardeşi Oğuz K.’yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. (İHA)

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