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  4. Adana'da şoke eden kaza! Alkollü sürücü, köprüde balık tutanlara çarptı

Adana'da şoke eden kaza! Alkollü sürücü, köprüde balık tutanlara çarptı

09.09.2023 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, Çatalan Batı Köprüsü üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, balık tutanlara çarptı. Kazada, balık tutan 3 kişi yaralanırken, sürücünün 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüyü gözaltına alan polisin, kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi.

Adana'da şoke eden kaza! Alkollü sürücü, köprüde balık tutanlara çarptı

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü üzerinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki beton mantarları devirdi, ardından da balık tutan 3 kişiye çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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2.34 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobil sürücüsü A.T.'nin yapılan kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza

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