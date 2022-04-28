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Adana'da şoke eden olay! 'Ablam beni kocamla aldatıyor' lafına pes dedirten savunma: Ben kötü olsam evimi temizler mi?

28.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 15 yıllık dini nikahlı eşini terk eden Kübra E., kocasının kendisini ablasıyla aldattığını öne sürdü. İddiaların odağındaki kişi Ömer Kiper ise “Bana ihanet ettiği kişiler sınırsızdır. Kendisi bana iftira atıyor. Beni aldattığı halde çocuklarımın annesi diye affettim. Ben kötü olsam ablaları, kız kardeşleri gelip evimi temizler mi? Psikolojik sorunları var, ilaçlarını da yarıda bıraktı” diyerek kendini savundu.

Adana'da şoke eden olay! 'Ablam beni kocamla aldatıyor' lafına pes dedirten savunma: Ben kötü olsam evimi temizler mi?

Adana'da Ömer Kiper, 15 yıldır birlikte yaşadığı Kübra E.’nin, 2 yaşındaki çocuklarını ve 130 bin lirayı alarak evin penceresinden kaçtığını öne sürmesinin ardından canlı yayına çıktı. Yapılan çalışmaları sonucunda Kübra E.’ye ulaşılırken, canlı yayına bağlanan Kübra E. çarpıcı iddialarda bulundu. Kaçma sebebi olarak evde huzurunun olmadığını söyleyen Kübra E. ayrıca Ömer Kiper’in kendisini ablası ile aldattığını iddia etti.

''ABLAMLA KOCAMI YAKALADIM''

Kübra E., “Eğer o evde olmasaydı hepsini alıp gidecektim, o evde olunca canımı kurtarmak için o çocuğumu alıp kaçtım ben de. 2014 yılında beni, kendi öz kan bağımla beni aldattı. Ben burada söyleyemiyorum ayıp şeylerdir. Ben bunları yakaladım” ifadelerini kullandı.

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''BANA İFTİRA ATIYOR''

İddiaları reddeden Ömer Kiper ise, “Ablası eniştesinden ayrılmıştı Konya'da. Kayınvalidem ve kız kardeşi enişte bunların aralarını yap diyerek beni arıyordu. Ben de eniştelerini arıyordum ikisinin arasını yapmaya çalışıyordum. Sadece bu var kendisi bana iftira atıyor. Kendisinin psikolojik sorunları vardır, ilaçlarını da yarıda bırakmıştır” diyerek kendini savundu.

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''BEN KÖTÜ OLSAM ABLALARI EVİMİ TEMİZLER Mİ?''

Sunucunun ‘Neden 8 yıl sonra kaçtın?’ sorusuna ise Kübra E., “Çocuklarım küçüktü, ana yok baba yok, 5 kardeşiz, kimse yoktu elimden tutacak. Bana şiddet uyguluyordu, evin içinde huzursuzluk oluşturuyordu. Evde ne kadar eşya varsa dışarı fırlatıyordu. Kötü yolada düşsem kurtulmak istedim artık” diye cevap verdi.
Kübra E.’nin kendisini aldattığını iddia eden Ömer Kiper, “Bana ihanet ettiği kişiler sınırsızdır yazdığı mektuplar da elimde duruyor. Kendisi beni aldattığı halde çocuklarımın annesi diye affettim. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Ben kötü olsam ablaları, kız kardeşleri gelip evimi temizler mi” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Aldatma
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