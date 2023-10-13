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  4. Adana'da torun vahşeti! Demir kürekle darp etti

Adana'da torun vahşeti! Demir kürekle darp etti

13.10.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Adana'da Hamed Emin O. ile Redife O., torunları tarafından demir kürekle darp edildi. Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, torun Serhat O. gözaltına alındı. Redife O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana'da torun vahşeti! Demir kürekle darp etti

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darp etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hamed Emin O.'nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O. ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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