HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'da tuhaf olay! Yolda bulduğu aracı bin parçaya böldü, yakalanınca ''kendi aracım sandım'' dedi

Adana'da tuhaf olay! Yolda bulduğu aracı bin parçaya böldü, yakalanınca ''kendi aracım sandım'' dedi

14.01.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuhaf olay Adana Seyhan ilçesinde yaşandı. Yolda yürüyen Ali Doğan (28) ile Erdal Yıldız (32), H.K.’nin yol kenarına park ettiği otomobilin yanına geldi. Aracın kapılarını kontrol eden şahıslar, sürücü kapısının kilitli olmadığını fark edince Doğan, düz kontak yaparak çalıştırdığı aracı götürdü. Zanlı polise verdiği ifadeyle ise şaşkına çevirdi. Doğan, ''Otomobili kendi aracım zannederek bindim. Eve götürdükten sonra kendi otomobilim olmadığını fark ettim'' dedi.

Adana'da tuhaf olay! Yolda bulduğu aracı bin parçaya böldü, yakalanınca ''kendi aracım sandım'' dedi

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ocak akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Ali Doğan (28) ile Erdal Yıldız (32), H.K.’nin yol kenarına park ettiği otomobilin yanına geldi. Aracın kapılarını kontrol eden şahıslar, sürücü kapısının kilitli olmadığını fark etti. Otomobile binen Ali Doğan, düz kontak yaparak çalıştırdığı aracı götürdü. Bu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilinin yerinde olmadığını fark eden H.K.’nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Doğan’ın aracı arkadaşı Yıldız’ın barakasına götürdüğü ve burada parçaladıklarını belirledi. Doğan’ın aynı marka ve model otomobili olduğu ve satmak istediği ancak arızaları nedeniyle satamadığı öğrenildi.

Screenshot_7

EVİNDE YAPILAN ARAMADA ESRAR BULUNDU

Ekipler, yaklaşık 30 saatlik görüntü izlemesinin ardından şüphelilerin saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Ali Doğan ile Erdal Yıldız, takip sonucu yakalandı. Yıldız’ın barakasında yapılan aramalarda, otomobilden çıkarılan parçalar bulundu. Doğan’ın evinde yapılan aramalarda ise 300 gram esrar ele geçirildi.

Screenshot_10

''KENDİ ARACIM SANDIM''

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Doğan, ifadesinde, “Otomobili kendi aracım zannederek bindim. Araçla bölgeden ayrıldık. Eve götürdükten sonra kendi otomobilim olmadığını fark ettim. Geri götürmek istediğimde lastiği patlamıştı. Başka da bir şey hatırlamıyorum” dedi. Erdal Yıldız ise ifadesinde, “Ali otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdı. Ben eşimin yanına gittim. Ali’nin yanına döndüğümde aracı parçalıyordu. Ben sadece Ali’ye çay götürdüm, yardım etmedim” diye konuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Doğan ile Erdal Yıldız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Screenshot_11

Screenshot_12

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...İki kardeşin ağlatan buluşması! 74 yıl sonra kavuştular: Bunca yıldan sonra...
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
16 yaşındaki Özkan 7'nci kattan düştü! Dehşet anları kamerada...16 yaşındaki Özkan 7'nci kattan düştü! Dehşet anları kamerada...
Anahtar Kelimeler:
Adana Seyhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Vicdanları sızlatan olay! Patron işçiyi bagajında taşıdı

Vicdanları sızlatan olay! Patron işçiyi bagajında taşıdı

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.