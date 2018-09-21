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Adana'da yakalanan çete liderinden korkunç itiraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

Adana'da fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4 kişiye ev hapsi verilirken, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Çetenin, ilişkiye girdikleri kadınlara para vermeyen müşterileri dövdürmek için 'dayak timi' kurduğu ortaya çıktı. Çete liderlerinden Burhan Y.'nin sorgusunda, "'Kardeşim beni 'Minibüste kebap satacağız' diye kandırdı. Kebap yerine kadın sattık" dediği belirtildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlar ile bu kadınları fuhşa zorlayan veya aracalık eden kişileri yakalamak için harekete geçti. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik şafak baskını yaptı. Operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuş çetesinin liderliğini 'Faça kral' lakaplı Mehmet Y. (35), ağabeyi Burhan Y. (42) ile İbrahim E.'nin (28) yaptığı belirlendi. Mehmet Y.'nin yol kenarında müşteri bekleyen kadınları, arkasında 'Okul taşıtı' yazan minibüs ile gelerek piknik yaparken uzaktan kontrol ettiği ortaya çıktı. 12 kadına zorla fuhuş yaptıran çetenin, yeni kadınlar da bulduğu saptandı. Mehmet Y.'nin çete adına çalışmayan kadınlara, 'Burada benden izinsiz kimse fuhuş yapamaz' diyerek tehdit ettiği anlaşıldı. Ayrıca Deniz S.(23), Ali K. (18), Emrah B. (33), S.B. (17), S.H. (16) ve Ş.T.'nin (17) fuhuştan sonra, müşterilerin parayı verip vermediğini de takip ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, yurttan ayrılan kızları da tuzaklarına düşürdüğü, kalacak yeri ve parası olmayan Merve D.'ye fuhuş yaptırdıkları saptandı.

POLİS 'EMMİ', MÜŞTERİ 'EKMEK'

Çete üyelerinin yakalanmamak için telefonda şifreli konuştukları belirlendi. Şüphelilerden bazılarının yol kenarında gözcülük yaptığı, polisleri görünce kadınları arayarak, 'Emmiler geliyor' dediği, ayrıca müşterilere 'ekmek' dedikleri saptandı.

DRONE İLE ADIM ADIM TAKİP

Ekiplerin, operasyon öncesi insansız hava aracı drone ile fuhuş çetesini havadan izlediği ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, polislerin çöpçü ve temizlikçi gibi davranarak çevrede araştırma yaptığı görüldü. Yol kenarında durarak müşteri bekleyen kadınların ise çalılık alanlara girerek fuhuş yaptığı, kazandığı paraları da yine aynı bölgede piknik yaparak izleme yapan çete üyelerine verdiği saptandı. Termal kamera ile de çekilen görüntülerde, müşteri bekleyen kadınlarla ilişkiye girmek isteyenlerin yol kenarında 3-4 araçlık konvoy oluşturduğu görüldü.

'KEBAP YERİNE KADIN SATTIK'

Emniyete götürülen çete lideri Mehmet Y. sorgusunda, "Fuhuş olayıyla bir ilgim yok. Ben o minibüste köfte ekmek satıyordum" dedi. Mehmet Y.'nin kardeşi Burhan Y. ise, "Kardeşim beni 'minibüste kebap satacağız' diye kandırdı. Kebap yerine kadın sattık" dedi. Ayrıca Mehmet Y.’nin fuhuştan az para kazanan kadınlara, "Ben bile sizden daha iyi çalışırım" diyerek sitem ettiği öğrenildi.

PARA VERMEYEN MÜŞTERİLER İÇİN DAYAK TİMİ

'Dayak Timi' kuran çetenin, kadınlarla ilişkiye girip para vermeyen müşterileri S.O., Ş.T. ve S.B.’ye dövdürdükleri ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 3’ü 18 yaşından küçük, 14 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında çete liderlerinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 4 kişiye ev hapsi verildi, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
50 tl ye fuhuşa bizler toplum olarak yol açıyoruz,gençler evlenemiyor,bir ev kurmak 100.000 tl, kazanç 1600 tl. Bu olaylar bu çeteler daha çok çoğalır
@s600v12 100 bin çok minimum rakam, en az 150 bin gidiyor evlenmeye, oturma grubu en ucuzu 10.000 tl, yatak odası 10-misafir odası 10 beyaz eşyası 20 v.ss
katmerli pezevenk bunlara deniyor anne babalarında utanmışlarmıdır acaba “imkansız”
adana yine adana
serbest bırakmışlar, en kısa sürede yeniden başlayacaklar demektir
memleket teksasa döndü
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