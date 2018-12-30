HABER

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:12 | Son Güncelleme

Adana'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Adana'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon başlattı.

Terör ekipleri şafak vakti 250 polisle 16 ayrı adrese eş zamanlı olarak 18 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Operasyona terör ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı. Evlere tek tek giren polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Girdiği evlerde didik didik arama yapan ekipler, ele geçirdikleri suç unsurlarına el koydu.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların DEAŞ'a katılıp Suriye'ye giderek burada bir süre bulunup savaştıktan sonra geri Adana'ya döndükleri de ileri sürüldü.

Kaynak: İHA

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Sözen’den çöp dağları, su kesintileri eleştirilerine yanıtSözen’den çöp dağları, su kesintileri eleştirilerine yanıt
Kamışlı'da ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy görüntülendiKamışlı'da ABD'ye ait olduğu belirtilen askeri konvoy görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ adana

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Günlük burç yorumları 30 Aralık Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Günün burç yorumları

'Noel Anneler' nefesleri kesti!

'Noel Anneler' nefesleri kesti!

Balıkçıların oltasına takıldı, gören bir daha bakıyor

Balıkçıların oltasına takıldı, gören bir daha bakıyor

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Ankara'da 5 metrelik istinat duvarı apartmana devrildi

Ankara'da 5 metrelik istinat duvarı apartmana devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.