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  4. Adana'daki tartışma cinayetle bitti! Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Adana'daki tartışma cinayetle bitti! Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

08.05.2024 00:49
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Adana'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında tartışma cinayetle bitti. Mehmet A. evinin önünde kavga ettiği Arda D.'yi av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü.

Adana'daki tartışma cinayetle bitti! Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A., aynı sokakta oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Arda D. ile evinin önünde tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİYLE GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., evden aldığı av tüfeğiyle Arda D.'ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Arda D., yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

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Ağır yaralı Arda D., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet A., cinayette kullandığı değerlendirilen silah ile polise teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Adana
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