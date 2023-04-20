Adana'dan acı haber! İki otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkisinde meydana geldi.

Yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipte bulunan polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali C. Ç. yönetimindeki otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki başka bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Meslektaşlarının durumu telsizle bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazanın ardından iki otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. (DHA)



