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Adana'da genç mühendis Bülent Ateş'in sır ölümü! Masasındaki siyanür ekipleri harekete geçirdi

26.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da jeofizik mühendisi 34 yaşındaki Bülent Ateş ofisinde ölü bulundu. Masasının üzerinde siyanür bulunan Ateş, yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunurken Biyolojik Radyolojik Nükleer ekipleri, özel kıyafetler giyerek ofiste inceleme yaptı.

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Caddesi’ndeki F. Erçetin Apartmanı’nda meydana geldi. Jeofizik mühendisi Bülent Ateş’ten haber alamayan yakınları, apartmanın 2’nci katındaki ofisine gitti. İçeri giren yakınları, Ateş’i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Ateş’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Ateş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Ofise giren polis ekipleri, masanın üzerinde siyanür olduğunu düşündükleri maddeyi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ofisin kapısını şeritle kapatıp, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Adrese gelen özel kıyafetli KBRN ekipleri binada ve çevresinde inceleme yaptı. Ateş’in kesin ölüm sebebinin otopsisinin ardından belirleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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