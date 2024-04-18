Adana'dan kahreden haber! 9 aylık hamile kadın otobüsün altına kalarak hayatını kaybetti

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'mda meydana geldi. Suriye uyruklu Nur Abbud (31) adlı kadın, ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada A.D. yönetimdeki yolcu otobüsünün altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 9 aylık hamile olan kadını hastaneye kaldırdı.

ANNE KURTARILAMADI

Yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılamazken bebeği ameliyat ile alındı. Bebek şu anda gözlem altında tutuluyor.

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





