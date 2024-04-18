HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'dan kahreden haber! 9 aylık hamile kadın otobüsün altına kalarak hayatını kaybetti

Adana'dan kahreden haber! 9 aylık hamile kadın otobüsün altına kalarak hayatını kaybetti

18.04.2024 00:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana korkunç bir olay yaşandı. 9 aylık hamile kadın elektrikli bisikletten düşerek otobüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, bebek ameliyatla kurtarılarak gözlem altına alındı.

Adana'dan kahreden haber! 9 aylık hamile kadın otobüsün altına kalarak hayatını kaybetti

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'mda meydana geldi. Suriye uyruklu Nur Abbud (31) adlı kadın, ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada A.D. yönetimdeki yolcu otobüsünün altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 9 aylık hamile olan kadını hastaneye kaldırdı.

ANNE KURTARILAMADI

Yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılamazken bebeği ameliyat ile alındı. Bebek şu anda gözlem altında tutuluyor.

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildiTokat'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
AFAD duyurdu! Muğla'da korkutan deprem AFAD duyurdu! Muğla'da korkutan deprem
Ölümcül bakteri! "Vampir gibi" insan kanından besleniyorÖlümcül bakteri! "Vampir gibi" insan kanından besleniyor
Anahtar Kelimeler:
Adana
En Çok Okunan Haberler
Onursal Adıgüzel'in eşi başkan yardımcısı olarak atandı iddiası! Gündem olan iddiaya açıklama geldi

Onursal Adıgüzel'in eşi başkan yardımcısı olarak atandı iddiası! Gündem olan iddiaya açıklama geldi

Şırnak'ta taciz iddiası! Çevredekiler darp etmişti: Uzman çavuş ile ilgili yeni karar

Şırnak'ta taciz iddiası! Çevredekiler darp etmişti: Uzman çavuş ile ilgili yeni karar

Fiyatı 150 dolardan 50 liraya düştü! Çok fazla talep var

Fiyatı 150 dolardan 50 liraya düştü! Çok fazla talep var

Arda Güler'in M. City sahasına çıkarken yaptığı olay oldu!

Arda Güler'in M. City sahasına çıkarken yaptığı olay oldu!

İstanbul'da gasp dehşeti! Defalarca bıçaklandı, cansız bedeni yol kenarında bulundu

İstanbul'da gasp dehşeti! Defalarca bıçaklandı, cansız bedeni yol kenarında bulundu

Belediye binasında tarama yaptırdığını açıkladı: "Her yerde kamera, böcek var"

Belediye binasında tarama yaptırdığını açıkladı: "Her yerde kamera, böcek var"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.