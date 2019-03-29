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Adana Devlet Tiyatrosu’ndan kostüm sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatrolarından emekli olmuş veya halen çalışmakta olan kadın tasarımcıların yaptığı kostümlerden oluşan “Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi” Sabancı Kültür Merkezi Fuayesi’nde sergileniyor.Devlet Tiyatrolarından emekli olmuş veya halen çalışmakta olan 17 kadın tasarımcının hayat verdiği oyun kostümlerinin yanı sıra kostüm eskizleri ve oyun fotoğraflarından oluşan “Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi”, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nin açılış gününde Sabancı Kültür Merkezi Fuayesi’nde sanatseverlere sunuldu.Tiyatronun kadın tasarımcılarının yaptığı kostümlerden oluşan sergi, 21.

Adana Devlet Tiyatrosu’ndan kostüm sergisi

Devlet Tiyatrolarından emekli olmuş veya halen çalışmakta olan kadın tasarımcıların yaptığı kostümlerden oluşan “Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi” Sabancı Kültür Merkezi Fuayesi’nde sergileniyor.
Devlet Tiyatrolarından emekli olmuş veya halen çalışmakta olan 17 kadın tasarımcının hayat verdiği oyun kostümlerinin yanı sıra kostüm eskizleri ve oyun fotoğraflarından oluşan “Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi”, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nin açılış gününde Sabancı Kültür Merkezi Fuayesi’nde sanatseverlere sunuldu.
Tiyatronun kadın tasarımcılarının yaptığı kostümlerden oluşan sergi, 21. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali ile birlikte 30 Nisan Salı günü sona erecek.

Adana Devlet Tiyatrosu’ndan kostüm sergisi

Adana Devlet Tiyatrosu’ndan kostüm sergisi

Adana Devlet Tiyatrosu’ndan kostüm sergisi

Adana Devlet Tiyatrosu’ndan kostüm sergisi

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