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Adana Kozan'daki yangında acı tablo! 280 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada başlayan ve dün kontrol altına alınabilen yangında, 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Adana Kozan'daki yangında acı tablo! 280 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

İlçeye bağlı Kuyubeyli köyünde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara sıçradı.

Yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerindeki hane tahliye edilerek, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. Yangına 3 gün boyunca 2 amfibik uçak, 19 helikopter ve 170 arazöz ile 830 kişilik personel müdahale etti. Dün kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Toplam 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisinin kül olduğu belirtildi. 12 ev yangın nedeniyle hasar görürken, çok sayıda hayvan da telef oldu.

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1 MİLYON LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Yangını söndürme çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede yakından takip etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün bölgeye gelerek, yangının çıkış nedeni olarak kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Çelik, gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk da yangında evi tamamen yanan ya da hasar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını duyurdu. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonbaharda, yangında zarar gören ağaçların yerine yenilerinin dikileceği belirtildi.

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Öte yandan yangınla ilgili dün gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

(DHA)

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