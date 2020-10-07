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Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında doktor, öğretmen, hemşire ve polisler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 07:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. Operasyon kapsamında aralarında doktor, öğretmen, hemşire ve polis memurlarının da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında doktor, öğretmen, hemşire ve polisler var

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında, aktif görevde bulunan doktor, öğretmen, polis memuru, hemşire ve laboratuvar teknikeri olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin terör örgütü FETÖ’nün haberleşme ağı olan “Bylock” kullandıkları tespit edildi.
Öte yandan, yakalanan zanlıların FETÖ’nün mahrem yapısı içerisinde olduğu öğrenildi.

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