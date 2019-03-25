Adana merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu (2)

29 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyon kapsamında 29 askerin gözaltına alındığı açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik Adana merkezli 34 ilde operasyon düzenlenmiştir. Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41’i muvazzaf toplam 51 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. Hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 1 teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir. Operasyon kapsamında şu ana kadar 3’ü Adana’da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 29 şüpheli gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

