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Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 08:08 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen çok sayıda polis gözaltına alındı.

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen çok sayıda polis gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen ihraç eski polislerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince baskın düzenlendi. Adana merkezli 7 ilde 30 eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonuAdana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonuAdana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonuAdana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

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