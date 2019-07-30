Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen çok sayıda polis gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen ihraç eski polislerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince baskın düzenlendi. Adana merkezli 7 ilde 30 eve eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında eski emniyet amirlerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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