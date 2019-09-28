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Adana merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adana merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 eski komiserden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen firari iki zanlı aranıyor.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 24 Eylül'de düzenlediği operasyonlarda şüphelilerden 13'ünü yakalamıştı.

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