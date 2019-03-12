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Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 07:27 | Son Güncelleme

İtirafçı mahrem imamların ifadeleri ve dijital verilerden hareketle yapılan soruşturmada, KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi - Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda itirafçı mahrem imamların ifadeleri ve dijital verilerden hareketle yapılan çalışmalarda gözaltı kararı verilen 58 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, aramalar yapıldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

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adana FETÖ/PDY KHK operasyon polis

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