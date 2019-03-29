Adana merkezli iki ildeki terör operasyonu

HDP Adana il binasında Almanya'daki bir iş yerinin 408 bin avroya satışıyla ilgili alacak için kurulan "sözde mahkeme"de yargılama yapılarak, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalanması iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Mart'ta Adana ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyon kapsamında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüphelilerin sayısı 13'e yükseldi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir kişinin serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Adana il yöneticisi Gülseren Turan'ın da arasında olduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmanın 2016'da Almanya'daki bir iş yerinin 408 bin avroya satışı konusunda anlaşmazlığa düşen taraflardan borçlu olanının başvurusu üzerine HDP Adana il binasında "sözde mahkeme" kurularak yapılan "sözde yargılama" sonucunda alacaklı M.A.T'ye 100 bin lira ödenmesine karar verildiği, M.A.T'nin il binası çıkışında 3 kişi tarafından terör örgütü PKK adına parasının yağmalandığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunması üzerine başlatıldığı öğrenildi.