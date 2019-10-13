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Adana merkezli organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:33 | Son Güncelleme

Silahlı organize suç örgütüne yönelik 4 gün önce 5 ilde 800 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 zanlıdan, aralarında cezaevi müdürü ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen kişinin de bulunduğu 33'ü tutuklandı - Şüphelilerden 8'i savcılıkça sorgusunun ardından, 23'ü de sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 kişiden 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana, Konya, Muğla, Mardin ve İzmir'de silahlı organize suç örgütüne yönelik 4 gün önce 800 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü M.Ç, biri emekli 3 polis, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen İ.K. ve 4 kadının da bulunduğu 64 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i savcılıkça sorgusunun ardından, 23'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, aralarında cezaevi müdürü M.Ç. ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen İ.K'nin de olduğu 33'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında firari 9 zanlının arandığı öğrenildi.

Bu arada, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 17 tabanca, 371 mermi, 6 av tüfeği, 54 fişek ve 1 kılıç, 95 bin liralık çek, 37 bin 415 lira ile 34 bin dolar ele geçirildi.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapmıştı.

Yapılan çalışmanın ardından, rüşvet verme, adam öldürme, tehdit, şantaj, hırsızlık ve terör örgütü PKK propagandası gibi 54 olaya karıştıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Adana merkezli 5 ilde 87 adrese 9 Ekim'de şafak vakti operasyon düzenlenmişti.

Özel harekat polisinin de destek verdiği 800 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, aralarında Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü M.Ç. ile biri emekli 3 polis ve 4 kadının da olduğu 64 şüpheliyi gözaltına almıştı.

İki akaryakıt istasyonu sahibi olduğu belirlenen ve şebeke elebaşı olduğu öne sürülen İ.K. Muğla'da kaldığı villada yakalanmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve örgütün elebaşlarından olduğu iddia edilen Hasan B'nin ise banka ve kurumlar arası para transferi yapan firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenilmişti.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, cezaevi müdürü M.Ç'nin rüşvet karşılığında örgüt elebaşı Hasan B'ye cezaevinde daha iyi şartlar sunduğu, onun talebi doğrultusunda cezaevinde bulunan diğer şebeke üyelerini istediği koğuşlara yerleştirmesini sağladığı ileri sürülmüştü.

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adana cezaevi müdürü operasyon suç örgütü

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