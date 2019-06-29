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Adana polisinin 3 aylık takibinin ardından fuhuş çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 09:07 | Son Güncelleme

Adana’da para kazanma vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 1’i Moldova uyruklu 3’ü kadın 10 kişilik çete çökertildi.

Adana’da para kazanma vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 1’i Moldova uyruklu 3’ü kadın 10 kişilik çete çökertildi. Lüks otellerde erkeklerle fuhuş amaçlı buluştukları ve günlük yaklaşık 5 bin lira para elde ettikleri iddia edilen fuhuş çetesi üyelerinden 1’i kadın 3 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana’da Hakan U.’nun yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle Hakan U.’yu 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, İbrahim Ö.’nün, Gülizar B. (45), Birgül K.’nın (39) "Çok para kazanacaksın" vaadiyle il dışından getirdiği genellikle kimsesiz, eşinden boşanmış veya maddi durumu kötü olan kadınları ağlarına düşürdüğünü tespit etti.
Çete üyelerinden İsmet A. (53) ve Turgut E.’nin (53) ise il dışından müşteri getirdiği, taksicilik yapan Ali A.’nın da çetenin ağına düşürdüğü kadınları taşıdığı öğrenildi. Yunus g. ve Osman T.’nin kiraladıkları evleri fuhuş yapılması için günlük kiraya verdiğini belirleyen polis, Buket S. (30) ile Hakan U.’nın çete lideri olduğunu ortaya çıkardı. Çetenin günlük 5 bin lira para elde ettiği ve lüks otelleri kullandıkları öğrenildi. Çete liderlerinden Buket S.’nin kendisiyle ilişkiye girmek isteyen kişilere "Ben tek gelmiyorum, takımım var" dediği, bu şekilde beraberindeki kadınlar üzerinden daha çok para elde etmeyi amaçladığı, kadınlara "Makyajınızı güzel yapın, iyi giyinin" dediği ortaya çıktı. Çetenin diğer liderleri Hakan U.’nun ise at yarışı bağımlısı olduğu ve fuhuştan kazandığı tüm parayı at yarışına yatırdığı ileri sürüldü.
Ahlak polisi elde ettiği deliller üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 3’ü kadın, 10 kişiyi yakaladı. Operasyonda fuhuş için kullanıldığı belirlenen 4 ev mühürlenirken, 12 kişi hakkında da 647 lira idari para cezası uygulandı. Polisin takibine takıldıkları halde sürekli görüştükleri belirlenen zanlılar birbirlerini tanımadıklarını iddia etti.
’Fuhşa teşvik’, ’Fuhşa aracılık’ ve ’Fuhşa yer temin etme’ suçlarından hakim karşısına çıkan zanlılardan Buket S., Hakan U. ve İbrahim Ö. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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