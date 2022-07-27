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Adana uçağında Azer Bülbül'lü pilot anonsu olay oldu! Sosyal medyada herkes bunu paylaşıyor

27.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana uçağındaki pilotun yaptığı anons, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. İstanbul'dan Adana'ya uçan yolcular, pilotun Azer Bülbül'lü anonsuyla şaşkına döndü. "Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı, aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim" diyen pilot, sesi güzel olan birinden şarkıyı söylemesini istedi. Pilotun herkesi güldürdüğü o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul-Adana seferini yapan bir yolcu uçağında pilotun anonsu gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, pilotun anons esnasında türbülanstan etkilenmediklerini söylerken kullandığı cümleler herkesi güldürdü. Azer Bülbül'lü piot anonsu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

ADANA UÇAĞINDA PİLOTUN ANONSU HERKESİ GÜLDÜRDÜ

İşte yolcuları güldüren pilotun yapmış olduğu o anons;

''Çoğu bitti azı kaldı. İç Anadolu bölgesi üzerinde uçmaya devam ediyoruz. Ürgüp tarafındayız efendim mevki olarak... Adana'ya inişimizi Lokal zaman ile 20:40 da yapmayı planlıyoruz. Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı, aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim...

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"AZER BÜLBÜL ŞARKISI GİBİ"

Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında, bu şehrin her sokağında, aşkımızın izi kaldı. Çoğu bitti azı kaldı... Efendim sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef, sesi güzel olan birisi varsa o söylesin.

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"ADANA'DA HAVANIN DADINDAN YENMİYOR"

Adana'da hava güzel efendim muhteşem sıcaklık 30 derece °C civarında. Canım Adana'da havanın dadından yenmiyor.

Bizleri tercih ettiğiniz için, sizlere teşekkür ediyorum. İleriki tarihlerdeki uçuşlarda görüşmek ümidi ile iyi inişler diliyorum. Bu arada Toroslar'ı aşarken meydana gelecek olan Türbülanstan hiçbir etkileşim almayacağız efendim, rahat olun çünkü uçağın kumandası türbülansta değil."

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Adana
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