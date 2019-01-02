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Adana ve Malatya'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 22:15 | Son Güncelleme

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Adana ve Malatya'da eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.

Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi.

Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

MALATYA

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 3 Ocak Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte bu akşam yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

Baruş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

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adana Malatya kar tatili

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